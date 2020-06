Petrolio in ribasso. EIA conferma aumento scorte oltre attese

editato in: da

(Teleborsa) – Nuova impennata per le scorte di greggio in USA a causa dell’eccesso di offerta che sta riportando il mercato in prossimità del tetto di capacità. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato un exploit degli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 5 giugno 2020, di circa 5,7 milioni a 538,1 MBG contro i -1,7 milioni stimati dal mercato.

Gli stock di distillati hanno registrato invece un aumento di 1,6 milioni a 175,8 MBG, contro attese per un aumento di 3 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un incremento di 0,9 milioni a quota 258,7 MBG (era atteso un piccolo aumento di 0,07 milioni).

Le riserve strategiche di petrolio salgono a 650 MBG da 647,3 MBG.

Frattanto, prosegue in calo il prezzo del greggio di riflesso all’eccesso di offerta, nonostante la riunione OPEC abbia confermato i tagli decisi dall’OPEC Plus la scorsa settimana. Il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 38,25 dollari al barile, in ribasso dell’1,77%, mentre il Brent registra un decremento dell’1,24% a 40,67 dollari.