Petrolio in rialzo su riapertura Paesi europei. Brent oltre quota 70 dollari

(Teleborsa) – Il Brent ha superato per la prima volta quota 70 dollari al barile da metà marzo grazie alle riaperture di vari Paesi europei. Ieri il Regno Unito è arrivato alla Fase 3 delle riaperture (consentite cene nei ristoranti anche al chiuso e raduni all’aperto con 30 persone, ad esempio), l’Italia ha presentato la sua road map per l’eliminazione del coprifuoco e la ripartenza delle attività ancora chiuse, mentre Portogallo e Olanda hanno aperto ai turisti.

Alle 9.45, i future sul greggio Brent di luglio hanno raggiunto i 70,09 dollari al barile, in rialzo di 0,63 dollari o dello 0,94%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di luglio scambiano in aumento di 0,61 dollari, o dello 0,91%, a 66,91 dollari al barile.

“Ci sono preoccupazioni per la diffusione di nuovi casi di coronavirus in Asia, ma i problemi saranno risolti presto non appena le vaccinazioni prenderanno piede”, ha detto a Reuters Chiyoki Chen, capo analista di Sunward Trading, prevedendo che i prezzi del Brent saranno diretti verso i 75 dollari al barile alla fine di questo mese.