Petrolio in rialzo per il quarto giorno consecutivo

(Teleborsa) – Dopo una certa debolezza registrata nella serata di ieri, i prezzi del petrolio tornano a salire per il quarto giorno consecutivo. L’andamento del greggio è influenzato dalla grande domanda di energia a livello globale, con il rimbalzo dalla pandemia che sta creando crisi energetiche in varie aree del mondo.

Alle 10.20, i future sul greggio Brent di dicembre hanno raggiunto gli 83,81 dollari al barile, in aumento di 0,16 dollari o dello 0,19%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di novembre scambiano in rialzo di 0,09 dollari, o dello 0,11%, a 80,61 dollari al barile. Entrambi i future sono in rialzo di oltre il 60% da inizio anno e del 15% nell’ultimo mese.