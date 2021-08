Petrolio in calo per il quarto giorno consecutivo

editato in: da

(Teleborsa) – Il petrolio è in ribasso per il quarto giorno consecutivo, continuando la debolezza dei giorni giorni. Ieri ha pesato la pubblicazione di dati macroeconomici negativi in Cina, mentre le nuove restrizioni alla mobilità imposte per combattere la diffusione di una nuova ondata di Covid-19 fanno crescere le preoccupazioni per un rallentamento dell’economia globale.

Alle 10.45, i future sul greggio Brent di ottobre hanno raggiunto i 69,34 dollari al barile, in ribasso di 0,17 dollari o dello 0,24%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di settembre scambiano in diminuzione di 0,22 dollari, o dello 0,33%, a 66,33 dollari al barile.

“È probabile che queste correzioni periodiche siano di breve durata e la tendenza a lungo termine sarà ancora al rialzo – ha affermato John Driscoll, capo stratega di JTD Energy Services – I segnali indicano una ripresa. È probabile che la domanda riprenda a meno che queste nuove varianti di virus non determinino massicci blocchi”.

(Foto: skeeze / Pixabay)