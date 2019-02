Petrolio, consumi in aumento nel mese di gennaio

editato in: da

(Teleborsa) – Crescono del 3,2% i consumi petroliferi italiani nel gennaio 2018. Questi, con l’aumento di 150.000 tonnellate, raggiungono i 4,8 milioni. Anche i consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio), a parità di giorni lavorativi, hanno registrato una crescita del 3,5% e si sono attestati a 2,5 milioni di tonnellate, di cui, con 1,9 milioni di tonnellate, il peso maggiore nel risultato lo ha avuto il gasolio.

Nello specifico, stando ai dati provvisori della rilevazione MISE pubblicati dall’Unione petrolifera, la benzina totale ha mostrato un incremento del 2,4% con 13.000 tonnellate in più rispetto allo stesso mese del 2018, mentre la benzina venduta sulla rete porta a casa un +2,2% rispetto allo stesso dato dell’anno precedente.

Anche il gasolio per autotrazione evidenzia un miglioramento del 3,9%, con 72.000 tonnellate in più mentre quello venduto sulla rete si ferma al 2,1% in più rispetto a gennaio 2018.

Positiva la performance mostrata da gasolio e gpl a combustione, prodotti utilizzati ad uso riscaldamento, a causa delle temperature più fredde registrate in questo primo mese dell’anno rispetto a quello dell’inverno passato.