Petrolio, Brent supera i 70 dollari dopo attacchi a impianti sauditi

(Teleborsa) – Il Brent ha superato per la prima volta quota 70 dollari al barile dall’inizio della pandemia (con il WTI in rialzo di pari passo), dopo l’attacco di domenica agli impianti sauditi. I ribelli houthi dello Yemen hanno lanciato droni e missili su siti chiave dell’industria petrolifera dell’Arabia Saudita, compreso un impianto Saudi Aramco a Ras Tanura, in quello che Riad ha definito un assalto fallito alla sicurezza energetica globale.

I future sul greggio Brent di maggio hanno raggiunto i 71,35 dollari al barile all’inizio degli scambi asiatici, il massimo dall’8 gennaio 2020, salvo poi scendere poco sopra i 70 dollari al barile, in rialzo di 1,30 dollari o dell’1,87%.

I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di aprile scambia in rialzo di 1,19 dollari, o dell’1,80%, a 67,28 dollari al barile. Il prezzo del WTI ha toccato anche i 67,94 dollari al barile, il livello più alto da ottobre 2018.

Gli attacchi di domenica sono stati intercettati, ha detto l’Arabia Saudita, e la produzione di petrolio sembra inalterata, ma la minaccia ha comunque fatto salire i prezzi del petrolio. Nel settembre 2019 un attacco simile aveva costretto i sauditi a tagliare la produzione per circa un mese. L’attacco ha avuto una forte eco perché uno degli obiettivi era Ras Tanura, il più grande terminal petrolifero del mondo, in grado di esportare circa 6,5 ??milioni di barili al giorno (quasi il 7% della domanda di petrolio).