Petrolio, AIE taglia ancora stime domanda globale

(Teleborsa) – L’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha di nuovo rivisto al ribasso le stime per il 2019 sulla crescita della domanda globale di petrolio di 100.000 barili al giorno a 1,1 milioni. Ritoccate all’ingiù anche le previsioni per l’anno prossimo: sono state abbassate di 50.000 barili al giorno a 1,3 milioni.

L’AIE ha mostrato preoccupazione per lo stato di salute dell’economia mondiale, citando lo scenario sempre più incerto sulla scia dell’escalation della disputa commerciale in atto tra USA e Cina. “Le prospettive sono fragili – ha sottolineato l’Agenzia nel rapporto – con una maggiore probabilità di una revisione al ribasso rispetto un miglioramento”.