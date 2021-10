Petroliferi giù in tutta Europa, attesa riunione Opec+

(Teleborsa) – Si muovono al ribasso i titoli petroliferi, con i prezzi del greggio in calo, mentre gli investitori guardano al vertice Opec+ di lunedì che, secondo indiscrezioni, potrebbe dare via libera a incrementi della produzione più incisivi, rispetto a quanto già previsto, per allievare i timori sul lato dell’offerta.

A Piazza Affari, le vendite colpiscono Eni -0,76% e Tenaris -0,31%, mentre in Europa scivola la spagnola Repsol con un -0,28% e le francesi TechnipFmc -0,27% e Totalenergies -0,46%. A Londra giù anche BP -0.96% e Shell -0,01%.

(Foto: © Amikishiyev / 123RF)