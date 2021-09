Petershill Partners, debutto senza scossoni sulla Borsa di Londra

(Teleborsa) – Petershill Partners – nata come unità di Goldman Sachs e che ha partecipazioni in alcune delle maggiori società di alternative asset management – sta registrando un debutto senza grossi movimenti sulla Borsa di Londra. Il titolo scambia in frazionale calo rispetto al prezzo di riferimento di 350 pence indicato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO), il quale le avrebbe dato una capitalizzazione di circa 4 miliardi di sterline. La società ha raccolto 1,2 miliardi di sterline nella sua IPO, che l’ha portata sul Main Market del London Stock Exchange.

Oggi Petershill Partners ha investimenti di minoranza in 19 società, precedentemente detenuti in fondi privati ??gestiti da Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Le aziende in cui detiene investimenti hanno in gestione 187 miliardi di dollari di asset aggregati. Petershill Partners sottolinea di essere “una società indipendente, governata da un consiglio di amministrazione indipendente”, con operazioni intraprese dal team di Goldman Sachs Asset Management, che ha fondato l’azienda a Londra nel 2007.



“Una quotazione alla Borsa di Londra per Petershill Partners offre agli investitori istituzionali del mercato pubblico un’opportunità unica di accedere a partecipazioni in una serie di importanti gestori patrimoniali alternativi di proprietà privata”, ha commentato Naguib Kheraj, Non-Executive Chairman di Petershill Partners.

“Goldman Sachs è stato un pioniere e un leader globale nel settore – ha aggiunto – Attraverso la quotazione di Petershill Partners, gli investitori possono beneficiare dell’esperienza di Goldman Sachs come suo operatore sia in termini di gestione del portafoglio esistente sia di opportunità di sviluppo per effettuare ulteriori investimenti futuri in questo settore in rapida crescita”.