Pessima performance per Applied Materials nonostante la trimestrale oltre le attese

editato in: da

(Teleborsa) – Il Fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori registra una flessione del 2,20%, che rispetto alla vigilia si attesta a 126,4. Il titolo di Applied Materials è in notevole ribasso nonostante la trimestrale positiva, nella quale ha battuto di 13 centesimi la stima degli analisti per l’utile rettificato (risultato di 1,90 dollari per azione).

La società ha anche previsto vendite per il trimestre in corso al di sopra delle stime di mercato, grazie alla domanda per i suoi strumenti di produzione di semiconduttori in un momento in cui i produttori di chip si trovano nel mezzo di una carenza globale.

Operativamente ci si attende un’estensione all’ingiù della curva con area di supporto vista a 124 e successiva a quota 121,6. Resistenza a 130,4.

(Foto: © Nupean Pruprong / 123RF)