“Pescare Show”: FIPSAS e FIOPS con IEG in macchina organizzativa

(Teleborsa) – Italian Exhibition Group FIPSAS e FIOPS annunciano un decisivo accordo di partnership che vede le due Federazioni, portavoce rispettivamente del mondo sportivo e delle realtà produttive del comparto, insieme a IEG nell’organizzazione di Pescare Show, il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto.

Tra gli obiettivi condivisi il rafforzamento internazionale di Pescare Show che si concretizzerà fin dalla prossima edizione attesa dal vivo nel quartiere fieristico di Vicenza dal 19 al 21 novembre 2021, nella nuova collocazione autunnale scelta di concerto proprio con FIPSAS e FIOPS per allinearsi alle dinamiche di mercato del comparto”.

L’intesa è stata siglata lo scorso 5 febbraio a Roma nel complesso del Palazzo delle Federazioni del CONI, all’interno della sede federale di FIPSAS, dove si sono incontrati il presidente FIPSAS Ugo Claudio Matteoli, il direttore generale FIOPS Francesco Ruscelli e, per Italian Exhibition Group, l’AD Corrado Peraboni e Paolo Audino, group brand director della divisione Lifestyle&Innovation.



Italian Exhibition Group – si legge nella nota congiunta – “riconosce in FIPSAS il partner di riferimento nazionale per rinsaldare e sviluppare la grande ed entusiastica partecipazione a Pescare Show che gli sportivi e gli appassionati scelgono per il networking tra le diverse community della pesca, i player della produzione nazionale e internazionale del comparto, gli espositori specializzati, i rivenditori, le scuole e le associazioni. Presenze e contenuti d’eccellenza, che prendono forma e sostanza grazie al contributo di FIOPS e delle migliori realtà produttive e distributive dell’intero settore protagoniste in fiera con tutte le ultime novità di prodotto, garanti dell’alto tasso tecnologico e di innovazione che contraddistingue la vision dell’evento”.

Per FIPSAS e FIOPS, Italian Exhibition Group rappresenta l’interlocutore privilegiato per promuovere – grazie alla leva fieristica – il settore della pesca sportiva, della nautica specialistica e dell’outdoor, il partner di riferimento per una sua ulteriore crescita ed evoluzione su larga scala. Un luogo di confronto aperto e autorevole, un appuntamento immancabile nel quale sostenere e incentivare le attività e fare il punto sui temi legati al comparto.

Le due Federazioni, conclude la nota, “condividono con IEG il ruolo di promotori e ambasciatori della salvaguardia dell’ambiente, una mission che prende vita attraverso progetti – promossi e amplificati a fianco delle associazioni, le istituzioni e del mondo produttivo – orientati alla sostenibilità della pratica sportiva e all’impegno per la difesa delle acque marine che a Pescare Show trovano sicura e concreta risonanza.