Personale Ata: Anief avvia ricorso per partecipare a stabilizzazione lavoratori cooperative

(Teleborsa) – ANIEF impugna la mancata estensione anche ai collaboratori scolastici precari della scuola statale della procedura di stabilizzazione prevista al momento solo per 12 mila lavoratori delle cooperative di cui D.D.G. n. 2200 del 6 dicembre 2019.

In una nota stampa il sindacato della scuola ANIEF rende noto che “l’ufficio legale del sindacato ha sciolto le riserve e avviato ufficialmente le adesioni alla campagna di stabilizzazione dei collaboratori scolastici che hanno prestato servizio a tempo determinato nelle scuole pubbliche al pari dei lavoratori a tempo indeterminato delle cooperative a tempo pieno o part time”.

la nota prosegue spiegando che “è palese la violazione della direttiva 70/99 UE contro l’abuso dei contratti a termine così come dell’art. 3 della Costituzione italiana che sancisce il diritto alla parità di trattamento per tutti i cittadini. Per queste ragioni, si consiglia a tutti i collaboratori scolastici precari delle scuole statali di presentare la domanda cartacea di partecipazione alla procedura predisposta dal sindacato e aderire entro il 31 dicembre al fine di poter richiedere l’inserimento nelle graduatorie speciali. Importante è aver prestato, comunque, dal 2000 più di 36 mesi di servizio”.