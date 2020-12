Personale ATA, ancora nel limbo il problema dei facenti funzione al ruolo dei DSGA

editato in: da

(Teleborsa) – “Se da una parte è giusto che chi ha vinto un concorso entri nel ruolo, dall’altra c’è il problema di gestire le nostre scuole in piena pandemia. Uno scenario nel quale i facenti funzione, con l’esperienza da loro accumulata, rappresentano in questo momento delle preziose risorse per poter gestire le nostre scuole”. È quanto afferma il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico in vista dell’assunzione, entro il prossimo 31 dicembre, degli ultimi idonei del concorso ordinario per Dsga. Immissioni in ruolo che – come sottolinea Pacifico – lasciano, tuttavia, aperta la questione dei facenti funzione.

Da qui l’appello di Anief al ministero dell’Istruzione affinché agisca a tutela di questo personale che ha supplito il ruolo dei direttori dei servizi generali e amministrativi. “Questo – spiega il leader del giovane sindacato – può avvenire anche attraverso dei corsi che permettano a questo personale dei passaggi di ruolo dal momento che i posti ci sono, attualmente quelli vacanti sono oltre 1500. Per far fronte alle carenze non si può più continuare con il balletto delle supplenze, lo spostamento del personale, o contratti anomali. Bisogna valorizzare queste figure professionali non mortificarle con misure come quelle attuate finora. Questo è l’appello che rivolgiamo oggi al Ministero e siamo pronti a tutelare questo personale in tutte le sedi”.

Secondo Pacifico “va bene seguire la logica del merito ma, al di là dei concorsi, c’è anche chi ha già dimostrato il proprio valore in servizio. Figure professionali – sottolinea il presidente Anief – di cui l’amministrazione non si può privare. Sono, infatti, tanti i dirigenti scolastici che ci chiedono di confermare questo personale nei ruoli di appartenenza perché sono risorse preziose per la nostra scuola. L’augurio ai nuovi immessi in ruolo del concorso Dsga – conclude Pacifico – è, dunque, accompagnato anche dall’auspicio più forte e più deciso che il personale che ha svolto questo ruolo come facente funzioni possa essere stabilizzato”.