Pernod Ricard alza la posta sugli utili dopo i numeri del primo semestre

(Teleborsa) – Il bilancio positivo mette il turbo a Pernod Ricard, al momento best performer del Cac40 di Parigi con un guadagno del 2,17%. La big francese dei drink ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 1 miliardo di euro, in calo dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a causa di una serie di poste straordinarie. L’utile operativo è balzato invece dell’11% a 1,6 miliardi di euro mentre le vendite nette si sono attestate a 5,1 miliardi di euro segnando un aumento del 5,6% al netto dell’effetto cambi. A far da traino l’Asia, in particolare la Cina e l’India, con un balzo delle vendite del 14%.

La big francese dei drink ha migliorato la guidance sull’utile operativo dell’esercizio fiscale 2019, atteso ora in crescita del 6-8%. In precedenza aveva stimato un incremento compreso tra il 5% e il 7%.