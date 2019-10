Pernigotti cede ramo gelati a Optima

editato in: da

(Teleborsa) – Si conclude positivamente la trattativa tra Pernigotti e il Gruppo Optima per la cessione e l’acquisizione del ramo d’azienda “Ice&Pastry” (I&P) di Pernigotti da parte di Optima.

Pierluigi Colombi, Chief Financial Officer di Pernigotti ha affermato: “Nel Gruppo Optima abbiamo trovato sia il soggetto ideale a cui cedere la divisione “Ice&Pastry”, sicuri di affidarla ai migliori professionisti del settore per farla crescere e prosperare, che un possibile partner di lungo periodo con cui collaborare nei prossimi anni a progetti sinergici. L’accordo raggiunto rappresenta un tassello fondamentale per il piano di sviluppo della divisione “Confectionary” grazie al consolidamento delle attività e conseguente rivalorizzazione dello stabilimento di Novi Ligure”.

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione. L’acquisizione del marchio Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani rafforza ulteriormente il gruppo Optima nei suoi piani di sviluppo e investimento nei settori in cui operiamo con successo ormai da anni in Italia e all’estero”, ha dichiarato Francesco Fattori, CEO del gruppo Optima.

Pernigotti, oltre a restare titolare del marchio “Pernigotti 1860”, manterrà la proprietà dell’intero sito produttivo di Novi Ligure garantendo la produzione di preparati per gelato, cioccolato, praline e torrone – già ripartita dal 23 luglio scorso – tramite l’impiego del personale, dei macchinari e dello storico know-how.

Il progetto è stato illustrato in data odierna al MISE e verrà approfondito durante l’incontro previsto domani, 2 Ottobre 2019.