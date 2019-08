Pernigotti, accordo per la reindustrializzazione del sito di Novi Ligure

editato in: da

(Teleborsa) – Raggiunto l’accordo per la reidustrializzazione dello stabilimento Pernigotti di Novi Ligure, che garantirà la continuità operativa del sito e la salvaguardia di tutti i lavoratori.

La comunicazione è pervenuta al MiSE, all’incontro presieduto dal Ministro Luigi Di Maio, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle aziende coinvolte, l’advisor Sernet, i sindacati e gli enti locali.

La cooperativa torinese Spes rileverà il ramo d’azienda che produce il cioccolato e il torrone. L‘imprenditore Giordano Emendatori invece, rileverà il ramo relativo ai preparati per i gelati.

L’accordo è stato raggiunto a meno di un anno di distanza dall’annuncio da parte della proprietà turca Toksoz di voler fermare le attività del sito piemontese, mettendo a rischio il futuro dei lavoratori. Il Ministro Di Maio è intervenuto per far fronte all’emergenza, incontrando sia la proprietà che i lavoratori per lavorare all’individuazione di una soluzione della crisi.