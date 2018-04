Per Morgan Stanley conti in salita che battono le attese

editato in: da

(Teleborsa) – Record di ricavi per Morgan Stanley nel primo trimestre. Il gigante bancario americano ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un fatturato a pari a 11,1 miliardi in salita dai 9,7 miliardi dello scorso anno.

Sale anche l’utile netto che arriva a 2,7 miliardi di dollari, per un utile per azione di 1,45 dollari. Il risultato si compara con gli 1,9 mld dello stesso trimestre dello scorso anno, quando l’EPS è stato di un dollaro per azione.

Battute le stime degli analisti che avevano previsto un utile per azione di 1,25 dollari e un giro d’affari di 10,36 miliardi.