(Teleborsa) – Il Gruppo CAD IT chiude il terzo trimestre 2017 con un valore della produzione di 13,8 milioni di euro rispetto a 13,2 milioni di euro relativi al terzo trimestre 2016. L’EBITDA è di 2,2 milioni di euro (2,1 milioni di Euro nel terzo trimestre 2016). L’EBIT è di 0,9 milioni di Euro (0,6 milioni di Euro nel terzo trimestre 2016). Il Risultato del trimestre attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte, è di 0,7 milioni di euro (0,4 milioni di Euro nel terzo trimestre 2016).

Nei primi nove mesi dell’esercizio 2017, il Valore della Produzione è di 43,4 milioni di Euro (42,1 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2016). L’EBITDA è di 6,8 milioni di euro (5,6 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2016). L’EBIT è di 2,5 milioni di euro (1,1 milioni nei primi nove mesi del 2016). Il risultato del periodo attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte, si attesta a 1,9 milioni di Euro (0,9 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2016).

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo al 30 settembre 2017 è attiva per 0,7 milioni di Euro, rispetto a 3,8 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2017 e a 1,1 milioni di euro registrati al 30 settembre 2016.

A Piazza Affari il titolo di CAD IT avanza dell’1,03%.

Per CAD IT risultato netto in salita