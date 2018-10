Per Boeing conti in salita che battono le attese

editato in: da

(Teleborsa) – Ricavi in salita per Boeing che nel terzo trimestre ha visto il giro d’affari in aumento del 4% annuo a 25,15 miliardi oltre le previsioni del mercato ferme a 23,9 miliardi. Salita a due cifre per l’utile netto che avanza del 31% a 2,36 miliardi di dollari, rispetto agli 1,81 miliardi dello stesso periodo del 2017. L’EPS sale a 4,07 dollari contro i 2,99 dollari riportati nel terzo trimestre 2017.

Al netto di voci straordinarie, il gruppo ha registrato profitti per azione in rialzo da 2,62 a 3,58 dollari, sopra le stime degli analisti per 3,47 dollari. Boeing ha aumentato la forchetta relativa agli utili per azione adjusted dell’esercizio 2018, attesi ora tra 14,9-15,10 dollari, rispetto alla precedente stima di 14,3-14,5 dollari.

L’outlook sui ricavi per l’anno intero è stato rivisto al rialzo tra 98-100 miliardi, dai 97-99 miliardi delle previsioni precedenti.