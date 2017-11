Per Airbus A350-1000 Certificazione “Type” da EASA e FAA in tempi record

(Teleborsa) – Dopo numerosi test in volo effettuati in meno di un anno, l’Airbus A350-1000 ha ricevuto la Certificazione Type dall’European Aviation Safety Agency (EASA) e dalla americana Federal Aviation Administration (FAA). L’aereo certificato è alimentato da motori Rolls-Royce Trent XWB-97. EASA A350-1000 Type Certification document è stato firmato dall’EASA’s Certification Director, Trévor Woods, mentre il FAA A350-1000 Type Certification document è stato firmato dal FAA’s International Section Manager, Bob Breneman. Entrambi i certificati sono stati consegnati all’Airbus Executive Vice President Engineering, Charles Champion.

“Ricevere la Type Certification per l’A350-1000 da EASA e FAA in meno di un anno dal suo primo volo – ha dichiarato Fabrice Brégier, Airbus COO and President Commercial Aircraft – è un risultato incredibile per Airbus e per tutti i nostri partner che hanno contribuito a costruire e testare questo superbo velivolo widebody. A350-1000 beneficia della maturità del fratello di successo, l’A350-900, che si è tradotta in eccellenti performance. Non vediamo l’ora di consegnare il primo aeromobile a Qatar Airways entro la fine dell’anno”.

La Type Certification è requisito essenziale per l’entrata in servizio commerciale dell’aereo. Questo traguardo arriva dopo intensi flight test trials che hanno portato la cellula e i sistemi oltre i limiti di progettazione, per garantire che l’aeromobile soddisfi con successo tutti i criteri di aeronavigabilità. I tre A350-1000 flight test aircraft con motori Rolls-Royce hanno accumulato con successo oltre 1.600 ore di volo. Di queste, 150 ore sono state completate con lo stesso aeromobile in un airline like operational environment, per dimostrare la sua prontezza per l’entrata in servizio.

Questo traguardo è stato appunto raggiunto a meno di un anno dal primo volo dell’A350-1000, avvenuto il 24 novembre 2016 dall’aeroporto Toulouse-Blagnac, dove si trova la Final Assembly Line dell’A350 XWB. Più della metà dei principali clienti A350 XWB hanno ordinato sia la versione A350-1000 che la versione A350-900 con fusoliera più corta, come nel caso di Qatar Airways, cliente di lancio dell’A350-1000 (la compagnia ha acquisito 37 A350-1000 e 39 A350-900).

La fusoliera di A350-1000 è di sette metri più lunga del “900” e quindi con maggiore capacità, fino a 366 passeggeri in una configurazione standard a 3 classi, con 40 posti in più rispetto all’A350-900, rispondendo alle esigenze del mercato riguardanti cabine spaziose con sedili di tipo premium. Con la sua capacità di trasporto passeggeri aggiuntiva e lo stesso range dell’A350-900, l’A350-1000 è adatto per alcune delle rotte a lungo raggio più trafficate.

A350-1000 ha inoltre molti punti in comune con A350-900, con il 95% degli stessi “sistemi”. Oltre ad avere una fusoliera più lunga, A350-1000 presenta anche estremità delle ali modificate, nuovi carrelli principali di atterraggio a sei ruote e dispone dei più potenti motori Rolls-Royce Trent XWB-97.

Insieme al fratello minore A350-900, A350-1000 sta dando forma al futuro del trasporto aereo offrendo livelli di efficienza senza precedenti e un comfort senza pari, con la sua cabina “Airspace”. Ad oggi, 11 clienti provenienti da cinque continenti hanno ordinato un totale di 169 A350-1000. Le prenotazioni combinate per A350-1000 e A350-900 erano pari a 858 aerei da 45 clienti al 31 ottobre. A350-900 è entrato in servizio nel gennaio 2015. Ad oggi più di 120 aerei di questo tipo sono stati consegnati ad operatori di tutto il mondo.