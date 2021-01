PEPP, Lagarde: se necessario pronti a “ricalibrare”

editato in: da

(Teleborsa) – “Al momento qualunque tipo di inasprimento sarebbe ampiamente ingiustificato” dal punto di vista della politica monetaria. Lo ha affermato la Presidente della BCE Christine Lagarde, intervistata durante il convegno Reuters Next. Guardando, in generale, alle politiche economiche ha aggiunto che in questa fase uno degli errori da evitare è quello di “rimuovere troppo presto” gli aiuti all’economia.



Se servirà un impegno finanziario maggiore attraverso gli acquisti per l’emergenza pandemica (PEPP), la BCE è pronta a “ricalibrare” il programma, ma se non ci sarà bisogno di spendere l’intero ammontare programmato finora, pari a 1.850 miliardi, questo non sarà speso. “La questione chiave – ha aggiunto – è continuare a garantire condizioni finanziarie favorevoli”.

Per le prospettive di ripresa economica nell’area euro “sarebbe preoccupante se dopo marzo servissero altri lockdown e se le vaccinazioni procedessero a rilento”, ha osservato rilevando anche che in questo caso le attuali previsioni economiche dell’istituzione potrebbero non risultare più accurate, mentre al momento sono coerenti con lo scenario attuale.

Citando poi l’accordo post Brexit, le elezioni negli Usa e l’avvio delle vaccinazioni ant Covid, la numero uno della Banca Centrale Europea ha voluto sottolineare che “oggi alcune delle incertezze che c’erano all’orizzonte si sono schiarite”. Quindi, ha concluso: “Iniziamo il 2021 su una base più positiva”.



“Certamente l’incertezza non è interamente rimossa: dobbiamo gestire un diversi tipi di questioni, che spaziano da come attuiamo i programmi di ripresa, come faremo i vaccini, quanto saranno efficaci, quanto saranno convinti alcuni Paesi nel procedere alle vaccinazioni”.

Particolarmente interessante il passaggio sul Bitcoin che è, secondo la Presidente, “un asset altamente speculativo da tutti i punti di vista, se guardiamo ai recenti sviluppi al rialzo e a quelli al ribasso. Ha creato alcuni business divertenti” ed è stato chiaramente oggetto di utilizzo per attività di “riciclaggio”.