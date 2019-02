People Mover di Pisa, Tar Toscana dà ragione al Comune

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovo capitolo, forse quello definitivo, nella vicenda del People Mover e dell’accesso degli autobus all’aeroporto Galilei di Pisa.

Il Tar della Toscana, accogliendo il ricordo avverso l’Enac, si è pronunciato a favore del Comune che ora può imporre ai bus di utilizzare esclusivamente il parcheggio di interscambio con conseguente transito dei passeggeri sul People Mover.

Un sospiro di sollievo per Pisamover, la società concessionaria del servizio del People Mover, che aveva messo in preventiva una perdita di circa 2 milioni l’anno e ora può aspirare a chiudere il bilancio di esercizio con un conto vicino al pareggio, con la prospettiva di trasportare sulla navetta automatica tra le 500mila e le 600mila persone all’anno. In sostanza, il numero di viaggiatori che fa la spola tra la città di Firenze e il Galilei.

Decisamente meno soddisfatti i responsabili delle due compagnie di bus privati, Autostradale e Caronna, i cui mezzi non potranno raggiungere più l’area antistante l’aerostazione.