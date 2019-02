Pensioni, vola Quota 100: quasi 30mila richieste

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza sprint per Quota 100: continuano, infatti, a crescere le domande che lievitano di ora in ora. Secondo gli ultimi dati dell’Inps, aggiornati alle 14 di oggi, giovedì 7 febbraio, le richieste inviate sfiorano quota 30mila, per la precisione hanno raggiunto la soglia di 29.198.

ROMA GUIDA, NAPOLI MEDAGLIA D’ARGENTO – Guardando la cartina geografica, l’Istituto di previdenza comunica che Roma si colloca prima in classifica con 2.490 domande, subito dopo medaglia d’argento a Napoli con 1.493 richieste.

Dai lavoratori dipendenti sono arrivate 12.010 domande, dalla gestione pubblica 8.972.

Un esordio positivo per la misura nonostante i dubbi sollevati dagli esperti. L’ultima bocciatura, in ordine di tempo, era arrivata ieri dal FMI. La riforma delle pensioni voluta fortemente da Matteo Salvini non convince l’istituto di Washington che precisa come le regole per il pensionamento siano state “allentate notevolmente e questo potrebbe aumentare il numero dei pensionati, ridurre la partecipazione al mercato del lavoro e la crescita potenziale, e aumentare i già elevati costi pensionistici”.