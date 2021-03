Pensioni, Tridico: rendere sistema flessibile in uscita

editato in: da

(Teleborsa) – “L’INPS e il Paese hanno messo la sostenibilità pensionistica a posto con la riforma Dini e con la riforma Fornero. Questo garantisce una sostenibilità finanziaria, poi c’è l’efficienza sociale da tenere a mente”. Ecco perchè bisognerebbe pensare ad una “pensione di garanzia e alla copertura figurativa per i giovani“. Questi due interventi dovrebbero “sostenere il sistema pensionistico”. Questa l’indicazione che arriva dal Presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in occasione della conferenza “Wake up Italia” organizzata dall’Università di Verona.

Occorre – ha aggiunto – “rendere il sistema pensionistico flessibile in uscita, in base ai lavori svolti. Tanto più gravoso è il lavoro svolto, tanto prima il lavoratore dovrebbe uscire dal mercato del lavoro”.

Per Tridico, “senza il Reddito di Cittadinanza, in pandemia, avremmo avuto un caos sociale”. secondo il Presidente dell’Inps, ciò che “non ha funzionato” è stato “il dibattito attorno”, “pessimo”, “lontanissimo da qualsiasi possibilità di valutare la proposta in termini scientifici ed accademici”. Quello che ha funzionato, invece, è che “ha ridotto la povertà”, ha aggiunto sottolineando che “come Istituto rifiutiamo il 40% delle domande di Reddito di cittadinanza. Riceviamo oltre 2 milioni di domande e ne accettiamo 1,2 milioni per nuclei”. Dunque “noi scoviamo i furbetti”, ha detto.

Quanto a Opzione donna “è una scelta optata da pochissime donne, circa 50mila all’anno. Negli ultimi 4-5 anni il range di pensionamenti con questa opzione è di 20-50mila l’anno”. Per “incentivare il lavoro femminile” – ha proseguito – bisogna introdurre “un esonero contributivo totale” per le neomamme. Si tratta di “una proposta concreta che rivolgo agli organi di Governo”.

Parlando di “pensione integrativa pubblica”, il Presidente ha precisato che “tale strumento andrebbe previsto “per donne, giovani e per chi ha salari bassi”.