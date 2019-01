Pensioni Quota 100: da oggi presentazione delle domande

editato in: da

(Teleborsa) – Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, è in vigore da oggi martedì 29 gennaio 2019 il Decreto contenente le nuove norme su Pensioni e Reddito di cittadinanza. E Inps spiega come ottenere la previsione dell’anticipo con la cosiddetta Quota 100 e le modalità presentazione delle domande.

“Domande” che possono essere presentate attraverso call center, patronati e per mezzo di altri soggetti abilitati “alla intermediazione delle istanze di servizio” o, infine, per via telematica.

Opzione quest’ultima che può essere utilizzata dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’Istituto, lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta nazionale dei servizi (CNS) in formato Smart Cart o “chiavetta USB”, collegandosi al sito Inps (www.inps.it), sezione dedicata alla pensione, cliccando poi sull’opzione “Nuova domanda” e seguire la sequenza suggerita.

Per quanto riguarda il “comparto privato”, chi ha maturato quota 100 entro il 31 dicembre 2018 ottiene il diritto alla decorrenza del trattamento dal 1° aprile 2019, mentre chi la matura il dopo il 1° gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2021 avrà il diritto alla pensione dopo tre mesi dalla data di raggiungimento dei requisiti.

Per i dipendenti pubblici è stato previsto, invece, un regime differente: coloro che entro il 30 gennaio 2019 abbiano maturato Quota 100, otterranno il diritto al trattamento pensionistico dal 1° agosto.