Pensioni, “Quota 100” a passo spedito: oltre 60mila domande

(Teleborsa) – Sono oltre 60mila le domande presentate finora all’Inps per accedere alla pensione con “Quota 100”. Lo comunica l’Istituto di previdenza, sottolineando che alle 13 di oggi, giovedì 21 febbraio, le richieste arrivate erano, per la precisione, 60.704.

NOVITA’ PER GLI STATALI SU TFS E TFR – “Con Quota 100 abbiamo sanato una gravissima discriminazione che c’era tra dipendenti privati e dipendenti pubblici. Prima i lavoratori della P.A., una volta andati in pensione, dovevano aspettare due o tre anni per avere la loro liquidazione; adesso nell’immediatezza avranno la possibilità di avere subito un gruzzoletto del loro Tfr/Tfs che probabilmente arriverà a 45mila euro”, annuncia il Ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, intervenuta nella trasmissione Uno Mattina.



RICAMBIO GENERAZIONALE E ASSUNZIONI STRAORDINARIE – Uno dei cavalli di battaglia del Ministro è, da sempre, quello del ricambio generazionale. “Grazie a Quota 100 avremo finalmente un bel ricambio generazionale, che ci serve anche per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. Avremo un turnover, già previsto dalla legge di bilancio, al 100%: per uno che esce avremo uno che entra. E contemporaneamente abbiamo 130 milioni di euro per assunzioni straordinarie nel 2019. Quello che ha fatto questo Governo per la Pubblica Amministrazione non è mai stato fatto in passato”, ha concluso.

Pensioni, Governo convoca sindacati il 25 febbraio – Intanto,il Governo ha convocato i sindacati il 25 febbraio sul tema della previdenza. Lo fanno sapere Cgil, Cisl e Uil, sottolineando che la riunione è prevista lunedì alle 10 al Ministero del Lavoro.