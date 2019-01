Pensioni, Di Maio: quasi 5000 richieste per Quota 100 arrivate all’Inps

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza senza indugi per Quota 100 che, secondo i numeri forniti dal Civ dell’Inps, prima delle ore 17 di oggi 30 gennaio, sono state registrate quasi 5000 domande presentate in via telematica (1.892) e nei patronati (2.697). Oltre a quelli che hanno già richiesto di andare in pensione con una delle misure per il pensionamento anticipato varato dal Governo, molti altri – fa sapere il Presidente del Civ Guglielmo Loy – si sono presentati nelle sedi dell’Istituto al fine di conoscere i dettagli per usufruire della riforma delle pensioni e del Reddito di Cittadinanza.

Non si è fatto attendere il commento entusiasta al risultato del Vicepremier Luigi di Maio. Sotto una foto appena postata sul suo profilo Instagram, nella quale sfoggia un sorrido compiaciuto, scrive ai suoi Followers sbeffeggiando coloro che non credevano nella riuscita dell’iniziativa: “Dicevano che era irrealizzabile. Noi invece l’abbiamo fatta e a testimoniarlo i risultati arrivati all’inps“.

“Smettiamola di ascoltare i menagramo, abbiamo dato l’opportunità a chi ha lavorato una vita di esercitare un proprio diritto. Con le uscite di quota 100 e lo sblocco del turn over si apriranno tantissime opportunità di lavoro per i nostri giovani. Parte il ricambio generazionale! Stiamo realizzando quello che abbiamo detto e i risultati si cominciano a vedere”, conclude il Ministro pentastellato.