Pensioni, Conte: “E’ in corso un’interlocuzione con Bruxelles”

(Teleborsa) – Ultimo tentativo quello di oggi pomeriggio per evitare la procedura di infrazione e presentare una proposta convincente che risponda alle richieste avanzate dall’Unione Europea di modificare alcuni aspetti della Manovra Economica.

Temi caldi sono Pensioni e Reddito di cittadinanza. Sul primo lo stesso Conte afferma, durante l’incontro con i sindacati a palazzo Chigi, che è in corso “un’interlocuzione con Bruxelles” e che “la Fornero non è un Totem”. Il Presidente del Consiglio avrebbe poi aggiunto: “Stiamo valutando in queste ore le relazioni e le simulazioni dei tecnici per capire l’impatto economico di ‘quota 100′. Sul fisco non abbiamo pensato di chiudere la partita con la manovra. E’ solo un primo tassello – e così conclude – il messaggio è: non pensiate che abbiamo rinunciato a un intervento organico che ci avrebbe richiesto oggi risorse cospicue”.

Toccando invece il secondo argomento il Premier conferma l’indirizzo preso: il reddito di cittadinanza, una misura fondamentale di politica sociale. “Stiamo facendo tesoro dell’insegnamento del Rei. Questo Governo ha le carte in regola per fare bene. Stiamo lavorando anche alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, sapendo che l’interconnessione e’ fondamentale. Non sono qui per elencarvi il programma di governo o a fare una conferenza stampa ma a raccogliere le posizioni che unitariamente avete riassunto. Terremo conto delle vostre sollecitazioni”.

Infine, sempre durante l’appuntamento con rappresentanti delle sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, Ugl, Confsal e Cisal durato quasi due ore, si è arrivato a parlare anche di infrastrutture e lì Conte replica: “abbiamo stanziato 20 miliardi per il prossimo triennio ma stiamo discutendo su come integrare il nostro piano con uno strumento tecnico giuridico per poter spendere i fondi disponibili. Abbiamo molta difficolta’ a spendere”.