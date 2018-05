Pensioni: come si calcolano e quando arrivano tredicesima e quattordicesima

editato in: da

Ci sono diversi modi di calcolare la pensione che cambiano a seconda dell’inquadramento contrattuale avuto negli anni: ecco come fare.

Il calcolo della pensione dipende da diversi fattori: bisogna tenere conto dell’anzianità contributiva, della gestione previdenziale alla quale si è iscritti e delle possibili agevolazioni. I metodi per determinarla sono il calcolo retributivo e il contributivo. Il primo si applica agli iscritti all’Inps che abbiano almeno 18 anni di contributi e si basa sugli ultimi stipendi percepiti dal lavoratore. Il calcolo si basa su due quote, A (sugli stipendi percepiti negli ultimi cinque anni) e B (sugli stipendi percepiti negli ultimi dieci anni). I fattori da tenere in considerazione sono molteplici: un metodo più sbrigativo è quello di individuare la retribuzione media pensionabile e moltiplicarla per un’aliquota di rendimento del 2%.

Il calcolo contributivo della pensione è riservato ai lavoratori iscritti all’Inps che abbiano versato contributi per meno di diciotto anni, che non abbiano l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e per chi – a partire dal primo gennaio 2012 – non è più soggetto al vecchio conteggio retributivo. A differenza del retributivo, non si prendono in considerazione gli ultimi stipendi ricevuti, ma i contributi versati nel corso dell’attività lavorativa. La divisione in quote rimane: la A considera il periodo che va fino al 31 dicembre 1995, la B dal primo gennaio 1996.

Anche i liberi professionisti hanno diritto al calcolo della pensione. Sono le singole casse di appartenenza del lavoratore a decidere quale sistema di conteggio applicare, se il contributivo o il retributivo. Non esiste quindi una soluzione uguale per tutti.

La tredicesima e la quattordicesima sono due mensilità riservate solo ed esclusivamente ai lavoratori dipendenti. La prima viene corrisposta entro il mese di dicembre dell’anno in corso. Consiste in pratica in uno stipendio in più dato che equivale a un dodicesimo della retribuzione lorda annuale e il calcolo viene fatto sui mesi di lavoro svolti. La quattordicesima, invece, viene corrisposta al dipendente tra il mese di giugno e quello di luglio. Il calcolo è simile a quello della tredicesima: si guarda la retribuzione annuale e si levano le detrazioni. In ogni caso la quattordicesima ha un importo più basso del bonus di dicembre.