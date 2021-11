Pensioni, Bombardieri: forse c’è uno spiraglio

(Teleborsa) – Sulle pensioni “forse c’è uno spiraglio” in quanto “c’è l’apertura per un confronto”, anche se “di solito quando c’è uno spiraglio c’è anche uno spigolo cui fare attenzione per non sbattere la testa”.

Lo ha detto il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a SkyTg24 Economia. “Continuiamo a sostenere la necessità di una riforma strutturale – ha proseguito – che sia in grado di mettere una pezza alle tante cose che la Fornero ha lasciato aperte. La prima è che considera tutti i lavori allo stesso modo, cosa per noi inconcepibile. E’ opportuno dare ai lavoratori usuranti la possibilità di uscire prima. Poi serve una risposta per i giovani con un percorso lavorativo e contributivo non lineare negli anni. Chiediamo per loro una pensione di garanzia. Inoltre, garanzie per le donne e la possibilità di uscire con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica”.

Con la ripresa economica “registriamo un aumento del numero dei morti” su lavoro. E’ una “guerra civile che non riusciamo a fermare”, ha detto Bombardieri presentando la manifestazione dei lavoratori edili di domani in piazza Santi Apostoli a Roma. “Domani saremo in piazza per ricordare che bisogna ancora intervenire e fare tante cose per arrivare a zero morti sul lavoro”, ha aggiunto.