Pensioni, al via vertice di maggioranza con Catalfo

(Teleborsa) – Al via al ministero del Lavoro il vertice di maggioranza sulle pensioni presieduto dalla ministra Nunzia Catalfo cui seguirà un tavolo su formazione, occupazione e ammortizzatori. Alla riunione per il M5S sono presenti Maria Assunta Martisciano, Claudio Cominardi e Davide Tripiedi; per il Pd la sottosegretaria al lavoro Francesca Puglisi, Tommaso Nannicini e Marco Miccoli; per Leu Francesco Laforgia; e per Italia Viva Anna Maria Parente e il capogruppo Camillo D’Alessandro.

“Ribadiremo la nostra perplessità su quota 100. Riteniamo che una parte di queste risorse debbano essere liberate per altri obiettivi come i giovani e l’occupabilità – ha affermato D’Alessandro entrando al vertice di maggioranza –. Quota 100non ha raggiunto gli obiettivi sulle adesioni e gli effetti sulla occupazione, non c’è nessun rapporto tra anticipo pensionistico e nuova occupazione. La proposta di IV – ha aggiunto – non significa eliminare quota 100 ma verificare l’effettiva domanda e liberare risorse per altre esigenze. C’è un tavolo coi sindacati dove ci sono richieste e questo comporta risorse quindi vorremmo un quadro di finanza certo”. Sulla possibilità che Italia Viva possa lasciare il tavolo nel caso queste richieste non trovino riscontro ha risposto “cercheremo di convincerli”.