Pensioni, al via confronto Governo-Sindacati

(Teleborsa) – Torna sotto i riflettori il tema, sempre centrale, delle pensioni.

“Domani avremo un nuovo incontro con la Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, sulle pensioni. La Cisl, insieme a Cgil e Uil, negli incontri precedenti ha ampiamente spiegato al Governo le istanze contenute nella piattaforma: dal recupero di flessibilità per andare in pensione, all’attivazione delle Commissioni per lo studio della spesa previdenziale e dei lavori gravosi, alla pensione contributiva di garanzia per i giovani, alla tutela del potere di acquisto dei pensionati ed al sostegno previdenziale delle donne, fino all’importanza di promuovere lo sviluppo della pensione complementare, e molti altri temi. Ora la parola passa al Governo”. Lo sottolinea in una nota in vista dell’incontro di domani, il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga.

“E’ urgente che si faccia chiarezza sulla previdenza – aggiunge – perchè lo chiedono da tempo lavoratori e pensionati e perchè negli ultimi giorni abbiamo visto sulla stampa molte, e forse troppe, proposte che se fossero reali non sono state mai discusse con il sindacato”.