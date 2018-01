Pendolari, Delrio: “Molti passi avanti in ultimi anni”...

(Teleborsa) – “Il Rapporto Pendolaria di Legambiente dimostra come siano stati fatti molti passi avanti negli ultimi anni per un futuro diverso nelle città e per la vita dei pendolari, testimoniato anche dall’incremento di quanti usufruiscono di treni regionali e metropolitane“. Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, commentando il rapporto di Legambiente, che ha analizzato nel dettaglio numeri e storie di un’Italia a due velocità e le varie disuguaglianze che ci sono nel Paese.

“Abbiamo varato un piano da 30 miliardi per rilanciare il trasporto pubblico locale e farlo in chiave di sostenibilità ambientale. Rimane ancora tanto da fare e da investire nel trasporto ferroviario delle città e verso le città per raggiungere l’obiettivo, indicato da Legambiente, di raddoppiare entro il 2030 da 5,5 a 10 milioni il numero dei pendolari su ferro – ha aggiunto Delrio -. Condividiamo questa ambizione e lavoriamo per renderla sempre più concreta”.

Secondo il rapporto di Legambiente, nel 2017 il numero dei pendolari del treno, che usano il servizio ferroviario regionale, è aumentato con una crescita di 11mila passeggeri al giorno (+0,4% rispetto al 2016), mentre il numero di persone che ogni giorno prende le metropolitane nelle sette città in cui è presente il servizio (Milano, Roma, Napoli, Torino, Genova, Brescia e Catania) ha visto un aumento di 22mila viaggiatori giornalieri (+0,6% rispetto al 2016, stesso trend in positivo come tra 2016 e 2015).

In particolare sono 2 milioni e 841 mila i passeggeri che usufruiscono del servizio ferroviario regionale, e oltre 2 milioni e 672 mila quelli che ogni giorno prendono le metropolitane. Per completare il numero di coloro che ogni giorno prendono il treno sui collegamenti nazionali, vanno aggiunte 40mila persone che viaggiano sugli intercity e 170mila tra Frecce ed Italo.