Pegasus Airlines espande il suo Network

(Teleborsa) – Pegasus Airlines ha iniziato a operare la rotta tra Istanbul Sabiha Gokcen e Medina, sua quarta destinazione in Arabia Saudita, con 3 voli settimanali il lunedì, giovedì e domenica.

Dal 27 novembre 2019 Pegasus ha inoltre iniziato ad operare tra Istanbul Sabiha Gokcen (SAW) e Ras Al Khaimah (RKT), la sua quarta destinazione negli Emirati Arabi Uniti, con due voli settimanali, il mercoledì e il sabato.

Pegasus lancia nuovi voli per l’estate: dal 29 marzo Pegasus introduce voli tra Istanbul Sabiha Gokcen (SAW) e Batumi (BUS), seconda destinazione in Georgia, volando quattro volte a settimana il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Inoltre, il 9 giugno decolleranno i voli tra Istanbul Sabiha Gokcen (SAW) e Helsinki (HEL), quattro volte alla settimana il martedì, giovedì, sabato e domenica.

Dall’Italia, Istanbul Sabiha Gökçen è raggiungibile da diversi aeroporti: da Roma Fiumicino con due voli giornalieri; da Milano Bergamo con 12 voli settimanali; da Bologna con un volo giornaliero e da Venezia con voli 4 volte a settimana il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Pegasus lancerà anche due nuovi voli diretti: tra Londra Stansted e Ankara tre volte a settimana , il mercoledì, venerdì e domenica; e tra Londra Stansted e Antalya, due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. Attraverso il suo hub Sabiha Gokcen, i passeggeri in partenza dall’Italia possono raggiungere oltre 28 destinazioni in Asia centrale, Medio Oriente, Nord Africa, Paesi del Golfo e Russia, e 32 destinazioni in tutta la Turchia.