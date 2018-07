Pd, Martina vara la segreteria. E Calenda chiama Gentiloni: “Scenda in campo”

editato in: da

(Teleborsa) – Lavori in corso in casa Pd che guarda al futuro cercando di correre ai ripari dopo la pesantissima sconfitta elettorale. Una settimana dopo l’elezione di Maurizio Martina alla segreteria del Pd, Carlo Calenda, ministro tecnico degli ultimi governi a guida Pd e neoiscritto al Pd all’indomani della sconfitta elettorale, chiama pubblicamente l’ex premier Paolo Gentiloni invitandolo a “scendere in campo e dire che l’ora di ricreazione è finita”.

CALENDA, PROVE DI FUTURO – Calenda, in una intervista a Repubblica, definisce la leadership Gentiloni per il Pd “la più credibile e popolare di ogni altra”, auspicando la disponibilità di Matteo Renzi a “abbandonare la sindrome del bunker“e a mettere “la sua enorme energia ed esperienza a disposizione degli altri”.

Intanto, nella serata di ieri, il neo segretario Martina ha varato la nuova segreteria del Nazareno che guiderà con lui il partito fino a primarie e congresso del prossimo anno. Una squadra che vede rappresentate tutte le diverse componenti dem, fra membri nominati e di diritto. Nella nuova segreteria Pietro Barbieri, già Portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore, quale responsabile di Welfare e Terzo Settore; Teresa Bellanova del Mezzogiorno; Francesco Boccia delle Imprese; Gianni Cuperlo di Riforme, alleanze, partecipazione; Gianni Dal Moro dell’ Organizzazione; Stella Bianchi dell’ Agenda 2030 e sostenibilità; Chiara Gribaudo di Lavoro e Professioni; Marianna Madia della Comunicazione; Andrea Martella di Infrastrutture e trasporti; Tommaso Nannicini del Progetto Partito e Forum Nazionale; Lia Quartapelle di Esteri e Cooperazione; Matteo Ricci di Enti locali e Autonomie; Marina Sereni del Diritto alla Salute; Mila Spicola del Contrasto a povertà educativa.