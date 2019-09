Paypal, via libera ai pagamenti in Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera per Paypal ai pagamenti in Cina. La società ha ottenuto la licenza per operare nel paese asiatico, battendo sul tempo Visa e Mastercard, entrambi ancora in attesa del lasciapassare dalle autorità locali.

L’operazione, di cui non si conoscono i termini economici, è stata possibile grazie a Goufubao, piccola società cinese di pagamenti online, che ha ottenuto dalla Banca centrale il via libera all’acquisizione di una quota del 70% da parte di PayPal.

La società diventa coì la prima azienda straniera a entrare nel mercato dei pagamenti cinese.