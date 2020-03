Patuanelli: non serve marchio “virus free”

editato in: da

(Teleborsa) – “Non c’è necessità di avere un marchio virus free, perchè i nostri prodotti non sono diversi da prima. Non c’è il contagio attraverso il vino, per banalizzare metaforicamente o altri prodotti”. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un’intervista a Circo Massimo su Radio Capital.

“Nessuno deve rimanere senza stipendio, stiamo lavorando a misure per la cassa integrazione per tutte le categorie di lavoratori”, ha aggiunto.

“Il Ministro Di Maio – ha proseguito Patuanelli – sta facendo un lavoro immenso di diplomazia economica con gli ambasciatori di tutti i Paesi con una campagna informativa mirata, rafforzando il sistema ICE, incrementando le risorse per 750 milioni per far percepire all’esterno che le nostre produzioni interne sono esattamente le stesse di prima, con la stessa qualità e la nostra stessa capacità di produrre beni di grande qualità”.