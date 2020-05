Patuanelli, no responsabilità per imprese che rispettano protocolli

editato in: da

(Teleborsa) – Soddisfazione del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli per quella che definisce “la manovra finanziaria più ampia fatta da questo Paese” che “stiamo per pubblicare in Gazzetta ufficiale tra oggi e domani”, come anticipa a Radio 24.

Un iter complesso e in salita quello del maxi-decreto da 55 miliardi, che per diversi giorni, ha viaggiato sul binario di ripetuti slittamenti, scatenando più di qualche polemica che il Ministro rispedisce al mittente: “Parlare di lentezza – dice – non credo sia corrispondente alla realtà dei fatti”.

A tenere banco in queste ore anche le preoccupazioni delle imprese sulla responsabilità in caso di eventuali contagi dei dipendenti. Patuanelli, nel ribadire che “è giusto” che le imprese mettano in sicurezza i propri dipendenti, chiarisce anche che “quelle che rispettano i protocolli di sicurezza non possono essere ritenute responsabili”. Poi ribadisce, spazzando il campo dagli equivoci delle scorse ore, che “quella sull’Irap è una abrogazione e non un rinvio”.