Patuanelli: lettera a UE per tutela eccellenze industriali

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovi strumenti – indispensabili – per la tutela delle eccellenze industriali. “Insieme ai miei omologhi Ministri Peter Altmaier per la Germania, Bruno Le Maire per la Francia e Jadwiga Emilewicz per la Polonia, abbiamo inviato una lettera alla Commissione Europea per sollecitare una riforma delle regole sulla concorrenza”. A scriverlo il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli.

“Oggi è indispensabile che l’UE si doti di nuovi strumenti per tutelare le sue eccellenze industriali – scrive – soprattutto manifatturiere, ed esportarle in tutto il mondo. Per l’Italia è strategico proteggere il proprio tessuto produttivo, che rappresenta un unicum a livello internazionale, da pratiche di concorrenza sleale. Non c’è più tempo da perdere, anche in vista della epocale transizione che le nostre imprese si troveranno ad affrontare nel prossimo decennio.

Ampliamo le prospettive e gettiamo le basi per affrontare con successo le sfide che il mondo dell’industria in Europa vivrà da qui ai prossimi 10 anni, conclude Patuanelli.