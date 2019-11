editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha convocato, in qualità di Presidente, il Tavolo Istituzionale Permanente per la riconversione economica e sociale dell’area di Taranto, alle ore 11 del 18 dicembre 2019, presso la Prefettura di Taranto. Lo comunica il MiSE in una nota ufficiale.

Al Tavolo verranno illustrati gli interventi programmati nel periodo 2020-2023 per l’area tarantina e sottoposti ad approvazione ulteriori iniziative.