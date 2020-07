Patuanelli: Governo trovi miglior coordinamento possibile, per ogni Ministro tavolo permanente

editato in: da

(Teleborsa) – Nessun litigio o “volontà di creare sovrastrutture”. A calmare le acque intorno all’esecutivo è il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, che in un’intervista al Corriere della Sera invita i colleghi di Governo a trovare la quadra per gestire la fase di rilancio del Paese dopo l’emergenza sanitaria.

“Il Governo deve trovare il miglior coordinamento possibile per gestire una fase storica del Paese che dovrà portarci a investire in modo efficace ed efficiente le risorse che caparbiamente il presidente Conte ha ottenuto in Europa – spiega il titolare del Ministero di Via Vittorio Veneto – È un’occasione storica che non possiamo mancare. Per essere all’altezza di questo compito tutti i Ministri debbono avere un tavolo permanente di confronto politico e un supporto tecnico che ci permetta di rispettare un serrato cronoprogramma“.

Il Ministro Patuanelli sottolinea poi che “i settori produttivi del Paese ci chiedono una detassazione degli investimenti, penso sia una strada corretta da seguire che può coniugare lo stimolo agli investimenti con la diminuzione della pressione fiscale”.

Sul MES poche parole: “Ci sono i 209 miliardi del Recovery ora a cui pensare”.