Patuanelli: con taglio cuneo Italia recupera posizioni in UE

(Teleborsa) – “Con l’intervento del Governo sul cuneo fiscale, l’Italia recupera due posizioni nella classifica europea, passando dal 47,9% al 46,6% già nel 2020. La situazione migliorerà ulteriormente nel 2021 quando passeremo al 45,2%. E pensare che c`è ancora qualcuno che parla di Governo delle tasse. Questi dati sono stati elaborati da Assolombarda dove avrò il piacere di intervenire oggi incontrando gli imprenditori a Milano. Sicuramente non è ancora abbastanza, ma è l’inizio di un percorso importante che porta i cittadini ad avere più soldi in busta paga e meno oneri fiscali”.

Lo scrive il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, su Facebook, sottolineando che “ora la priorità del Ministero dello Sviluppo Economico è portare soluzioni per fronteggiare il calo della produzione industriale e per reagire prontamente ai problemi che derivano dall`impatto del rallentamento della Cina sui nostri settori produttivi. Come certificano i dati Eurostat, che segnalano un rallentamento del 2,1% nella zona euro e del 2% nella Ue-27, tutta l`Europa vive un momento di difficoltà”.

“Anche per questo – conclude – la settimana prossima sarò a Bruxelles per discutere con la Commissione in merito ai prossimi passi da intraprendere per invertire il trend, in particolare sul tema dello scorporo degli investimenti green dal calcolo del deficit e per rivedere le norme sugli aiuti di Stato”.