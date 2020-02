Patto di Stabilità, UE avvia revisione

editato in: da

(Teleborsa) – Rivedere le regole UE che fissano i vincoli per i conti pubblici dei Paesi dell’Eurozona per dare maggiore slancio alla crescita e agli investimenti, soprattutto verdi: la Commissione europea ha completato il suo esame del Patto di Stabilità e Crescita e questa mattina ha presentato il suo documento per aprire il dibattito con gli Stati membri e decidere in che direzione andare.

Le regole UE di bilancio hanno in parte aiutato la correzione degli squilibri e aumentato la difesa contro gli shock, ma allo stesso tempo il debito resta elevato in alcuni Paesi e spesso l’impostazione di politica di bilancio è stata pro-ciclica. Inoltre, i conti pubblici non sono orientati alla crescita: così la Commissione nel documento che avvia la consultazione sulla revisione del Patto di stabilità e le sue successive espansioni, diventato “troppo complesso, poco trasparente e prevedibile”.

La consultazione avverrà tramite incontri, seminari, piattaforme di discussione online, e l’obiettivo è chiuderla entro l’anno. In base agli input ricevuti, soprattutto dai Governi, Bruxelles deciderà i prossimi step.

