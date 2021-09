Patto di Stabilità, Gentiloni: occorre preferire la qualità alla velocità della riforma

editato in: da

(Teleborsa) – Il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ha affermato che la qualità della riforma del Patto di Stabilità è più importante della velocità con cui verrà approvata. “Posto che ovviamente troviamo modi per gestire la situazione senza solo attendere lo scadere” della clausola di sospensione del Patto, ha aggiunto, “ci sono diversi tipi di interpretazioni che potrebbero consentirlo”. “In autunno rilanceremo consultazioni pubbliche ma poi sappiamo che bisogna costruire un consensus, e che si raggiunge se guardiamo più al futuro che al passato. Se non si può concludere questa trasformazione prima di fine anno – ha dichiarato Gentiloni nella conferenza stampa al termine dell’Eurogrupo informale a Brno – troveremo modi per gestire”.

Quanto all’economia dell’Area euro, “abbiamo avito un secondo trimestre con dati anche più positivi del previsto e questo autorizza ottimismo per il 2021. Ovviamente – ha avvisato il commissario europeo all’Economia – ci sono anche rischi e difficoltà, non solo epidemipologici ma anche di vigilanza su strozzature alle catene produttive e sull’evoluzione dell’inflazione, che continuiamo a considerare temporanea”.

“Penso che sia molto importante mantenere espansivo il nostro mix di policy, ovviamente trasformando questo supporto generalizzato in un modo più selettivo. Non puntiamo solo a un rimbalzo dell’economia – ha ribadito Gentiloni – vogliamo crescita sostenuta e sostenibile”.