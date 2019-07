Patto Cdp-Bei, 10 mld per l’economia circolare

editato in: da

(Teleborsa) – Un’iniziativa da 10 miliardi a supporto dell’economia circolare. Questo l’obiettivo dell’accordo tra Cassa depositi e prestiti (Cdp) e la Banca europea per gli investimenti (Bei). Oltre a Cdp, l’iniziativa – volta a fare squadra per supportare la transizione verso un un modello economico sostenibile e circolare in Europa – coinvolge gli altri quattro istituti nazionali di promozione più grandi d’Europa: la Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK – Polonia), la Groupe Caisse des Dépôts (CDC – Francia), l’Instituto de Crédito Oficial (ICO – Spagna) e la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW – Germania).

I sei partner puntano al raggiungimento di 10 miliardi di euro di investimenti nei prossimi cinque anni (2019 – 2023) per sviluppare e attuare programmi di crescita economica sostenibile. Concretamente il piano permetterà alle istituzioni coinvolte di combinare le loro competenze e capacità finanziarie insieme alla propria esperienza in modo da poter fornire prestiti, investimenti azionari o garanzie a progetti ammissibili, oltre a sviluppare strutture di finanziamento innovative per infrastrutture pubbliche e private e imprese di diverse dimensioni su progetti di ricerca e innovazione. Al centro de progetto vi è la riutilizzazione dei materiali in successivi cicli produttivi in modo da prevenire ed eliminare gli sprechi, aumentare l’efficienza delle risorse e promuovere l’innovazione favorendo la circolarità in tutti i settori dell’economia. Temi che costituiscono una delle massime priorità nell’agenda politica dell’Ue per la possibilità di aumentare la capacità di recupero delle risorse, promuovere una crescita economica sostenibile, stimolare la competitività e creare nuovi posti di lavoro.

“Il rafforzamento dell’economia circolare è uno degli strumenti più potenti dell’arsenale dell’Ue per combattere le sfide più urgenti della nostra epoca come il riscaldamento globale e le crisi ambientali” ha affermato il presidente della BEI Werner Hoyer. Con tale iniziativa congiunta – ha aggiunto Hoyer – “stiamo aumentando le nostre ambizioni e unendo le forze con per arginare la marea di rifiuti”.

“Questo partenariato europeo dimostra ancora una volta quanto sia cruciale il ruolo delle istituzioni nazionali di promozione per raggiungere un’adeguata crescita e sviluppo sostenibile in Europa” ha commentato l’amministratore delegato di Cassa di Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo sottolineando l’impegno di Cdp nella promozione del “cambiamento verso un modello di sviluppo più sostenibile e inclusivo in Italia, con particolare attenzione alle comunità locali”. “Per questo – ha concluso Palermo – il Business Plan 2019-21 di Cdp, per la prima volta, mira ad integrare la sostenibilità nelle nostre scelte strategiche”.