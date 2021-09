Pattern, CdA approva semestrale. Backlog rende ottimisti per 2° semestre

(Teleborsa) – Il CdA di Pattern – società quotata su AIM Italia e attiva nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale – ha approvato la Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2021. I ricavi totali sono stati pari a 31,1 milioni di euro, con una crescita del 26,8% rispetto ai ricavi del 30 giugno 2020, mentre il valore della produzione è aumentato del 32,8% a 33,4 milioni di euro.

L’EBITDA è stato pari a 3,4 milioni di euro, in crescita del 36,4% rispetto ai 2,5 milioni di euro di un anno fa, con un EBITDA Margin al 10,9%. L’utile di gruppo è stato di 1,2 milioni di euro (+14%), mentre la posizione finanziaria netta è stata positiva per 5 milioni di euro, rispetto a positivi 8,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020 (a seguito dell’esborso sostenuto per l’acquisto del 19% di S.M.T.) e in miglioramento rispetto ai 3,9 milioni di euro del primo semestre 2020.

Il backlog in possesso del gruppo “fa ritenere che la seconda parte dell’anno possa migliorare, seppur moderatamente, i risultati del primo semestre, non solo in termini di ricavi, ma anche di marginalità operativa e di posizione finanziaria netta, a parità di perimetro di consolidamento”, si legge nella nota sui conti.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)