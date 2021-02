Partnership nugo-itTaxi per la mobilità door-to-door tramite app

editato in: da

(Teleborsa) – Con l’app nugo – oltre ad acquistare in un’unica transazione biglietti per treni, metropolitane, autobus, traghetti ma anche di prenotare servizi di bike sharing, hotel, tour e la sosta dell’auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie – sarà possibile anche prenotare un taxi in tempo reale o riservare una corsa in anticipo.

Come riporta FS News, infatti, grazie alla nuova partnership con itTaxi il nuovo servizio sarà disponibile in 35 città, tra cui Roma, Bologna, Milano, Palermo, Cagliari, Pisa e Lecce. “La collaborazione segna un nuovo e importante step per garantire una mobilità door to door sempre più affidabile ampliando l’offerta di servizi disponibili su nugo con il network itTaxi, gestito dall’Unione Radiotaxi d’Italia (URI), e confermando il costante impegno della società di FS Italiane nel fornire soluzioni di viaggio funzionali e ottimizzate per ogni esigenza”, si legge sul portale di Ferrovie dello Stato.

Il servizio è attivo h24 e mette a disposizione una vasta flotta di taxi e la possibilità di pagare senza costi aggiuntivi direttamente attraverso l’applicazione inserendo l’importo comunicato dal conducente e scegliendo tra i numerosi metodi di pagamento disponibili (Amazon Pay, Paypal, PostePay, Satispay, ApplePay o con bonifico Mybank). L’app nugo è disponibile su Google Play e iTunes.