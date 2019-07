Partnership iPratico-Wind Tre Business su ristorazione

editato in: da

(Teleborsa) – Partnership Wind Tre Business-iPratico nel settore dei gestionali per le attività di ristorazione attraverso la disponibilità di registratori di cassa per iPad dedicati alle attività del settore Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restaurant-Café). L’accordo nasce dalla necessità di supportare la categoria offrendo la possibilità di adeguarsi alla nuova normativa prevista dal Decreto Legge del 23 ottobre 2018 N°119 Art. 17, attraverso uno strumento moderno e semplice da usare, nell’ottica orientata alla Digital Transformation delle imprese.

Dal 1° luglio 2019, infatti, il Registratore Telematico e lo scontrino elettronico sono obbligatori per le aziende con ricavi che superano i 400 mila euro. Dal 1° gennaio 2020, invece, la misura verrà poi estesa anche a tutti gli altri esercizi. “Questa importante partnership – dichiara Domenico Palmisani, CEO & Founder iPratico SRL – offre l’occasione agli esercenti di trasformare un obbligo di legge nell’opportunità di sostituire obsoleti sistemi di cassa con una soluzione moderna e funzionale usufruendo dell’incentivo di 250 euro messo a disposizione dal Governo”.

Con l’iniziativa congiunta delle due società, tramite un’unica app è infatti possibile gestire con semplicità tutte le operazioni di cassa, le ordinazioni ai tavoli, analizzare le statistiche di vendita e fidelizzare i clienti. Per i clienti Wind Tre Business (dedicata ad aziende e professionisti) saranno disponibili due diverse soluzioni iPratico, ideate rispettivamente sia per piccoli esercizi che per realtà più strutturate. Insieme alla possibilità resa disponibile dalla società di telecomunicazioni di dilazionare i costi del servizio attraverso il proprio conto telefonico, usufruendo di offerta congiunta di connettività internet.