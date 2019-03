Partito il progetto di telecomunicazione satellitare per il Nepal

editato in: da

(Teleborsa) – L’autorità delle telecomunicazioni del Nepal e Thales Alenia Space hanno siglato un accordo grazie al quale Thales Alenia Space realizzerà il sistema nazionale per le telecomunicazioni satellitari del Nepal.

Questo accordo segue la Lettera di intento siglata lo scorso 5 Marzo, a Parigi, dal Ministro della Comunicazione e Informatica del Nepal, Gokul Prasad Baskota, e dal Segretario di Stato del Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri della Francia, Jean-Baptiste Lemoyne.

Un satellite a banda C/Ku ad altissima prestazione, che deve ancora essere denominato dal Nepal, verrà lanciato nel 2022 e sarà posizionato a 123.3° in uno slot orbitale riservato al Nepal. Si baserà sulla soluzione del sistema satellitare nazionale SpaceBus sviluppata da Thales Alenia Space.

La missione principale è quella di rendere internet ad alta velocità disponibile in tutto il Nepal, per servizi di punta come la telemedicina, l’e-learning, e-government, la gestione dei disastri, insieme a prestazioni di servizi televisivi digitali diretti (Direct-to-Home) via satellite e di backhaul per la telefonia mobile. I servizi di comunicazione versatili e diffusi forniti dal satellite hanno il compito primario di ridurre il divario digitale, in modo particolare quello delle aree rurali.