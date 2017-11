Partito il primo volo low cost Roma-New York di Norwegian

(Teleborsa) – E’ partito da Fiumicino alle 18,04, con quasi 40 minuti di ritardo sull’orario previsto, il primo collegamento aereo low cost intercontinentale tra l’Italia e gli Stati Uniti. Prezzo della tratta di andata 179,00 Euro. Il volo Norwegian Airlines DY7023 operato con Boeing 787-8 Dreamliner della compagnia scandinava raggiungerà l’aeroporto Newark di New York dopo 8 ore e 49 minuti dal decollo, quando nello stato del New Jersey dove si trova il terzo scalo newyorkese al di là dell’Hudson a poche miglia da Manhattan saranno le 21,00, le 03,00 di domani venerdì 10 novembre in Italia.

Il B787-8 di Norwegian Airlines utilizzato per questo volo inaugurale ha matricola (marche) LN-LNB e sta viaggiando mediamente sugli 11.500 metri di altezza a una velocità di circa 930 Km/h condotto da un comandante italiano. Il vettore norvegese è presente a Fiumicino dal 2007 con diverse rotte e nel corso del 2016 ha trasportato 650 mila passeggeri.

A partire da oggi giovedì 9 novembre, Norwegian incrementa così la sua base operativa di Fiumicino con 2 nuovi aeromobili della più recente generazione, i Boeing 787-8 Dreamliner. Due aeromobili con equipaggi dedicati, per offrire anche alla clientela italiana nuove destinazioni dirette di lungo raggio a costi competitivi per i passeggeri diretti a New York e, con opportune coincidenze di altri vettori, le numerose destinazioni soprattutto nel Nord America, ma non solo.

“La lunga attesa è finalmente terminata! Da oggi è possibile decollare da Roma alla volta di New York con voli comodi, veloci, diretti e con tariffe assolutamente low cost – ha dichiarato Thomas Ramdhal, Direttore commerciale di Norwegian – e siamo così felicissimi di annunciare l’avvio della nostra prima rotta intercontinentale da Fiumicino. Con questo collegamento i nostri passeggeri avranno una nuova opportunità di volo appunto per New York e anche oltre e allo stesso tempo ci auguriamo che i nostri voli possano incrementare ulteriormente il flusso turistico incoming dagli USA verso Roma, una destinazione che a livello globale è ormai sinonimo di storia, buon vivere e ottima cucina”.